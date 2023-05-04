Кластер для обучения кадров транспортной отрасли появится в Хабаровском крае Фото: минобрнауки Хабаровского края

Региональный образовательно-производственный кластер по автотранспорту и дорожному хозяйству создадут в Хабаровском крае. Это позволит готовить для отрасли новые высококвалифицированные кадры.

В Хабаровске состоялось заседание рабочей группы по вопросам подготовки специалистов для предприятий автотранспорта и дорожного хозяйства. Участники обсудили создание отраслевого кластера. Участие в обучении кадров примут сами работодатели, заинтересованные в подготовке профессиональных специалистов. Проект по созданию кластера был включен в план на 2023-2025 годы.

- Важно, чтобы у нас работали только квалифицированные кадры. У нас есть потребность в специалистах - отрасль растет, развивается и обновляется. Профессионалы нужны всегда, - сказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Сейчас в регионе студентов обучают в 15 профильных образовательных учреждениях по 10 специальностям. В этом учебном году в них поступили почти 1,4 тысячи человек. Около 1,2 тысячи студентов обучаются на бюджетной основе. В следующем году количество бесплатных мест планируют увеличить еще на 50.

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