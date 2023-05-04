Двух женщин оштрафовали за разведение костра в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В ЕАО действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров и пал сухой травы в регионе. Но некоторые жители области игнорируют правила, считая, что они «уж точно удержат ситуацию под контролем». Как правило, такие заблуждения приводят к лесным пожарам, которые наносят серьезный ущерб природе.

Так, к ответственности за разжигание костра накануне привлекли двух женщин. Они пытались спалить мусор в условиях сильного ветра и сухой погоды, игнорируя правила пожарной безопасности.

- Нарушительницам придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

В ведомстве напомнили, что нарушения фиксируют при помощи беспилотников, которые могут добраться до труднодоступных и уединенных территорий.

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