Случаи заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусом участились в Хабаровском крае
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Хабаровском крае остается сложной ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Эпидпорог среди взрослых превышен на 12,6 процента. Чаще у пациентов регистрируют респираторные болезни и вируса гриппа типа В.
Неустойчивой остается ситуация в Хабаровском крае с ковидом. За последнюю неделю зарегистрировано 450 новых случаев заболевания.
- В сравнении с прошлой неделей число пациентов выросло на 23 процента. Особенно часто болеют люди старше 64 лет. Детей среди заболевших около 10 процентов, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
По форме симптомов коронавирус чаше протекает под видом ОРВИ - таких случаев около 90 процентов. Внебольничную пневмонию диагностируют у 3,3 процента больных.
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