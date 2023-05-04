Заявки на участие в конкурсе брендов ждут от жителей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В России пройдет форум «Сильные идеи для нового времени», участниками которого станут представители всех регионов страны. Цель события - сформировать содружество инициативных людей и выбрать 100 сильных идей, которые помогут стране развиваться и достичь национальных целей до 2030 года. В рамках форума также пройдет конкурс перспективных брендов. Из-за высокого интереса к мероприятию и большого числа желающих принять в нем участие было принято решение продлить прием заявок на форум.

На конкурс уже подано больше 3,5 тысячи заявок в номинациях «Продовольственные и потребительские товары», «Креативные индустрии», «Информационные и высокие технологии». Для участия в форуме зарегистрировано около 12 тысяч проектов.

- К нам поступает много обращений с просьбой дать больше времени на подготовку и оформление заявок. Поэтому решено продлить сроки отбора до 21 мая. Мы ждем новых участников и надеемся уже в этом году начать реализацию передовых решений, - сказал Максим Орешкин, помощник президента России.

От Хабаровского края пока подано 27 заявок на участие в форуме и 20 - на конкурс. Жителей региона призывают проявить активность и предложить свои идеи.

- Форум направлен на популяризацию и поддержку местного бренда. Государство берет на себя ответственность за маркетинг и пиар региональных компаний. Для бизнеса это еще один вид поддержки, - сказал Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края.

В организации форума принимает участие Агентство стратегических инициатив (АСИ), а АНО «Диалог Регионы» выступает коммуникационным партнером. Предприниматели края могут предложить свои идеи, перейдя по ссылке.

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