367 семей улучшат жилищные условия в Хабаровском крае в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае действует две программы по улучшению жилищных условий молодых семей - региональная и федеральная. Всего по ним в 2023 году выделят 500 миллионов рублей, благодаря чему деньги получат 367 семей. Выплаты можно будет потратить на строительство или покупку недвижимости.

- Участниками программы могут стать супруги, возраст которых на момент признания семьи нуждающейся не превышает 35 лет (включительно). Потратить деньги можно на покупку строящихся квартиры или дома, или готового жилья у застройщика. Использовать средства господдержки можно только на территории своего городского округа, - рассказали в минстрое Хабаровского края.

Вторая программа подразумевает покупку как нового, так и жилья на вторичном рынке, погашение ипотеки. В этом году на эти цели выделено 350 миллионов рублей. Деньги получит 301 молодая семья.

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