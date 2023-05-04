«Парту Героя» в честь кавалера Ордена мужества Олега Рыбакова открыли в Хабаровском крае Фото: региональный исполком партии «Единая Россия»

Торжественная церемония открытия «Парты Героя» состоялась в школе №2 в селе Князе-Волконское-1. Ее установили в честь кавалера Олега Рыбакова, посмертно награжденного орденом Мужества. На мероприятии собрались родные и близкие военнослужащего, представители местной и районной власти, сотрудники и ученики школы.

- Олег Рыбаков - пример мужества, пример наших защитников Отечества. Парни, как он, выполняют свой служебный долг ради нашей страны, защищают интересы нашей страны, - сказал Александр Яц, глава Хабаровского района.

Во время церемонии открытия «Парты Героя» присутствующие почтили память Олега Рыбакова, рассказали истории и поделились воспоминаниями о защитнике Отечества.

Рожденный в 2001 году в Магнитогорске Олег Рыбаков позже переехал с семьей в Князе-Волконское-1. В 2017 году он окончил школу, в 2020-м - «Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий» по специальности «Пожарный». Молодой человек проходил службу в 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

В 2022 году Олег Рыбаков отправился в зону проведения СВО. 11 июня при исполнении служебного долга он героически погиб в городе Барвенково Харьковской области. Его посмертно наградили орденом Мужества.

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