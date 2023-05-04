Иммунизация против кори проводится в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске проходит вакцинация населения против кори. За год планируется привить около пяти тысяч человек. Большая часть жителей краевой столицы имеет иммунитет к болезни, но риск вспышки все равно есть. Последний раз пациентов с корью регистрировали в 2019 году, но сейчас в регион приезжают люди из стран ближнего зарубежья, которые могут быть переносчиками заболевания.

- Вакцина в поликлиниках есть, но пока не в полном объеме. Врачи ждут дополнительных поступлений. Вакцинации подлежат дети и взрослые до 35 лет, которые не болели, не привиты или привиты один раз либо не имеют данных о вакцинации. Тем, кто работает с людьми, прививки ставят до 55 лет, - рассказала Татьяна Захарова, глава отдела управления по физкультуре, спорту и здравоохранению Хабаровска.

В случаях, когда человек не знает, ставили ли ему прививку от кори, нужно обратиться в поликлинику для проверки. Врачи назначат вакцинацию, если это необходимо.

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