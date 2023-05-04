Обрядовый праздник «Кильвэй» отметят в Магадане 6 мая Фото: администрация Магадана

6 мая в 12:00 на территории парка этнической культуры «Дюкча» магаданцы отметят обрядовый праздник «Кильвэй». Для представителей народов Севера он символизирует новую жизнь, рождение первого олененка. Тундровики собираются все вместе и проводят обряды, посвященные преумножению стада.

В субботу в честь кочевников тундры по древнему обычаю ветераны оленеводства зажгут Огонь и исполнят древний корякский обычай примирения. На сцене этнопарка для гостей выступят артисты из Камчатского края и Магаданской области. Присутствующих накормят лепешками к’леван и напоют чаем.

«Кильвэй» завершит серию мероприятий Межрегионального фестиваля «Холиа», посвященного национальным традициям и творчеству коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

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