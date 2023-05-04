В мэрии в Хабаровске состоялся торжественные прием школьников и учителей Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска прошел торжественный прием, во время которого мэр города Сергей Кравчук вручил награды ученикам и их педагогам за победы во Всероссийских олимпиадах, конкурсах и других соревнованиях.

- Результаты наших учеников на всероссийских и международных соревнованиях, – это огромный труд самих ребят, их педагогов и родителей. За нашими учениками «охотятся» ведущие вузы страны, приглашают их на учебу. Это говорит, что мы движемся в правильном направлении. Я горжусь вами и желаю здоровья, новых побед и достижения всех поставленных целей! – сказал Сергей Кравчук.

Мэр наградил победителей и призеров финала Всероссийской олимпиады школьников, конкурса «Педагогический дебют – 2023» и Дальневосточного чемпионата муниципальных управленческих команд.

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