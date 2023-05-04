Попал в федеральный розыск из-за наушников: хабаровчанин четыре месяца скрывался от правосудия

Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Хабаровске
Фото: Оксана ЗУЙКО
Патрульный экипаж полиции осматривал улицы Краснофлотского района, пока в переулке Холмистом правоохранители не заметили подозрительного мужчину. Он был похож на подозреваемого по уголовному делу, который несколько месяцев находился в федеральном розыске. Правоохранители проверили личность пешехода. Их подозрения полностью подтвердились.
- Инспекторы задержали подозреваемого. Его отвези в отдел полиции для дальнейших разбирательств, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Известно, что в декабре 2022 года 34-летний мужчина украл дорогие наушники из магазина техники на Большой. Он скрылся, когда началось следствие по делу. Подозреваемого пришлось объявить в федеральный розыск. Выяснилось и то, что хабаровчанин раньше уже имел проблемы с законом из-за краж гаджетов из магазинов техники.
Следствие по делу продолжается. Пока не вынесут приговор, подозреваемый будет находиться в СИЗО.
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