Откладывал на черный день: мужчина обокрал спящего дедушку своей знакомой в Хабаровском крае

Мужчину приговорили к колонии за кражу денег у пенсионера в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Вяземского района выслушал приговор по делу о краже денег у пожилого человека. Он воспользовался доверием пенсионера и оставил его без копейки, пока тот спал.

31-летний мужчина находился дома у дедушки своей знакомой. Проведя некоторое время «за рюмкой», он заметил на полке с книгами и журналами торчащую купюру. Дождавшись, пока пенсионер уснет, гость подкрался к шкафу и забрал наличку. Деньги были спрятаны между изданиями. В небольшой пачке оказалась 21 тысяча рублей.

Хозяин квартиры позже узнал о пропаже сбережений и заявил об этом в полицию. Похитителя быстро вычислили и привлекли его по статье «Кража». Суд назначил ему наказание в виде двух лет и трех месяцев колонии общего режима.

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