Сегодня Хабаровский край отправил на фронт самую крупную партию древесины

Кирилл Цмакалов контролирует разгрузку пиломатериалов для фронта. Фото предоставлено автором

Перед отправкой на Донбасс состав, который пришел в часть железнодорожных войск из Верхнебуреинского района, разгрузили, чтобы сформировать специальный эшелон. С начала СВО это самая объемная партия пиломатериалов в адрес военнослужащих из Хабаровского края, участвующих в специальной военной операции.

На Украине взять древесину негде, лесом покрыто лишь 15% ее территории, и поэтому вся надежда армии на Хабаровский край. В нашем регионе - самый крупный на Дальнем Востоке лесной комплекс, здесь производится около половины деловой древесины ДФО, 90% древесноволокнистых плит и пиломатериалов.

Отправители важного для фронта груза - лесодобытчики, работающие в буреинской тайге. Они оперативно отреагировали на просьбу председателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Законодательной думы Хабаровского края Кирилла Цмакалова, который курирует отправку гуманитарных конвоев «за ленточку», и сформировали паллеты объемом 143 кубических метра.

Древесина - такой же стратегический и востребованный на фронте груз, как вооружение и беспилотные летательные аппараты. Она необходима для строительства укреплений, защищающих бойцов от пулеметного, артиллерийского и минометного огня. Пиломатериалы также ждет разведка, они нужны для возведения наблюдательных пунктов, мест отдыха ребят в боевых условиях, медицинских блиндажей и полевых бань. Со времен Великой Отечественной лес остается основным материалом для появления на фронте оборонительных сооружений, переправ, блиндажей, землянок.

Две недели назад, также по инициативе депутата Кирилла Цмакалова, на фронт ушел груз с лесом из Бикинского района.

- У нас, русских, в генах заложено, что народ и армия едины. Ни одно мое обращение к бизнес-сообществу помочь нашим ребятам на фронте не остается без ответа. По лесу, например, четко по-военному предприниматели Бикинского и Верхнебуреинского районов сразу же выделили пиломатериалы. Для того чтобы они не искали, а что, собственно, с этим грузом делать дальше, я - майор запаса, стал связующим звеном между гражданским населением и армией. Спасибо всем неравнодушным людям за сердечность, а нашим бойцам желаю, чтобы наш лес стал для них оберегом, и ни одна пуля не взяла блиндажи, построенные из пиломатериалов из Хабаровского края. Ребята, возвращайтесь с победой, живые и здоровые.

Кирилл ЦМАКАЛОВ.

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