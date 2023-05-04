Автобусы изменят маршрут в День Победы в Магадане Фото: мэрия Магадана

В Магадане частично изменят схемы маршрутов 9 мая. Это связано с празднованием Дня Победы. Ездить иначе общественный транспорт будет лишь полдня, с 8:00 до 13:30.

Автобус №1 Рыбный порт - Шестой километр от начальной остановки будет ехать по маршруту: улица Полярная; улица Коммуны; улица Дзержинского (остановка у дома 21); проспект Карла Маркса; улица Транспортная; Колымское шоссе: 31-й квартал; дальше по прежней схеме. Обратно путь такой: улица Транспортная; проспект Карла Маркса (остановка у Дома ветеранов); улица Дзержинского; улица Коммуны; улица Полярная; Марчеканское шоссе (остановка «Якутская»); дальше - по прежней схеме.

Маршрут №3 Детская поликлиника №4 - Асфальтобетонный завод поедет в объезд по улице Берзина (остановки «Славянский», «Автотэк»), развернется по Кольцу 31 квартала и снова по Берзина и до поликлиники. Обратно он едет по привычной схеме до «Мегафона», потом разворачивается на набережной реки Магаданки в районе Кафедрального собора и едет до «Женской консультации» на улице Пролетарской, затем по направлению к «Асфальтобетонному заводу» по привычной схеме.

Автобус №5 будет ехать от остановки «31-й квартал» на Колымском шоссе по четной стороне, обратно - по нечетной.

Подробное расписание маршрутов указано на сайте администрации города.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.