Самолет из Совгавани сел в Комсомольске из-за сильного ветра Фото: ХабАвиа

На запасном аэродроме в Комсомольске-на-Амуре 4 мая приземлился самолет Ан-24. Он летел из Советской Гавани в Хабаровск, но из-за плохой погоды пришлось экстренно сесть в другом городе.

- Самолет, выполняющий рейс 468, ушел на запасной аэродром в Комсомольск-на-Амуре. Посадка произведена в 13:43, - сообщили в авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

Причиной посадки стала плохая погода, а точнее, ветер. В этот день он усилился до 20 метров в секунду.

Пока информации о новом взлете нет. Обо всем происходящем в компании обещали сообщать дополнительно.

Напомним, ранее в Хабаровске изменили внешний вид самолетов. Преображения коснулись не только борта, но и внутренней отделки. Обновленный транспорт уже вовсю выполняет рейсы. Специалисты сообщают, что пока освежили несколько воздушных суден, скоро это коснется и других.

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