Движение электросамокатов запретят в центре Хабаровска в День Победы Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

9 мая в Хабаровске состоится парад в честь Дня Победы. Движение транспорта в центре города временно ограничат. Запрещено будет ездить даже на самокатах. В первую очередь ограничения коснутся непосредственно площади Ленина. Здесь нельзя будет ездить с 9:00 до 13:00. В это же время станут пешеходными улицы:

- Карла Маркса (от Льва Толстого до Пушкина);

- Муравьева-Амурского (от Пушкина до Шеронова);

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- Уссурийский бульвар (от Пушкина до Шеронова).

Напомним, в мае хабаровчане будут отмечать День города. 27 числа одну из центральных улиц краевой столицы перекроют для машин. Запрет также распространится на электросамокаты.

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