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НовостиОбщество4 мая 2023 5:58

Ежемесячную выплату из маткапитала получают больше трех тысяч семей из Хабаровского края

В этом году условия получения средств изменились
Василина ВАСИЛЬЕВА
Ежемесячную выплату из маткапитала получают больше трех тысяч семей из Хабаровского края

Ежемесячную выплату из маткапитала получают больше трех тысяч семей из Хабаровского края

Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Хабаровского края и Еврейской автономии могут получить выплату из материнского капитала. Деньги перечисляют каждый месяц. Пособие на ребенка до трех лет в этих регионах оформили 3700 семей. Получать его могут те, чей доход ниже двух прожиточных минимумов на человека. Дополнительных требований к работе или имуществу родителей нет.

- С этого года ежемесячная выплата предоставляется с учетом нескольких изменений. Главным из них является то, что теперь средства положены на каждого ребенка до трех лет, включая первенца. Раньше родители могли получить выплату только на второго ребенка, - рассказали в отделении СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Поменялась и дата получения денег. Со следующего месяца их будут зачислять на карту пятого числа. Получать средства люди будут за предыдущий месяц. То есть в июне придут деньги за май.

Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в Социальный фонд. Размер выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка в регионе. В ЕАО это 19 488 рублей, в Хабаровском крае - 21 120 рублей.

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