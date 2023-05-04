Ежемесячную выплату из маткапитала получают больше трех тысяч семей из Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Хабаровского края и Еврейской автономии могут получить выплату из материнского капитала. Деньги перечисляют каждый месяц. Пособие на ребенка до трех лет в этих регионах оформили 3700 семей. Получать его могут те, чей доход ниже двух прожиточных минимумов на человека. Дополнительных требований к работе или имуществу родителей нет.

- С этого года ежемесячная выплата предоставляется с учетом нескольких изменений. Главным из них является то, что теперь средства положены на каждого ребенка до трех лет, включая первенца. Раньше родители могли получить выплату только на второго ребенка, - рассказали в отделении СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Поменялась и дата получения денег. Со следующего месяца их будут зачислять на карту пятого числа. Получать средства люди будут за предыдущий месяц. То есть в июне придут деньги за май.

Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в Социальный фонд. Размер выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка в регионе. В ЕАО это 19 488 рублей, в Хабаровском крае - 21 120 рублей.

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