Прокуратура заинтересовалась палом сухой травы в Хабаровском крае Фото: Прокуратура Хабаровского края

В поселке Токи Ванинского района 4 мая загорелась сухая трава. Пожар начался в 13:20, пошел пал. Потушить огонь удалось лишь около 15 часов. К счастью, никто не пострадал.

Случившимся заинтересовалась прокуратура. На место выезжал Константин Савин, районный прокурор. Он поручил организовать проверку.

- Будет дана оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и пожарного надзора, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Если найдутся основания, то надзорный орган пример меры.

Напомним, в Еврейской автономной области за разведение костров оштрафовали двух женщин. В регионе сейчас действует противопожарный режим, и жечь огонь строго запрещено. Сообщается, что нарушительницы таким образом пытались избавиться от ненужного мусора.

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