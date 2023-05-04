Общественный транспорт 9 мая в Хабаровске будет ходить до 23:30 часов

После салюта на 9 мая в Хабаровске горожане смогут уехать на автобусах, трамваях и троллейбусах Фото: Администрация Хабаровска

Общественный транспорт 9 мая в Хабаровске будет работать допоздна. Это связано с тем, что День Победы завершится праздничным салютом. Информация предоставлена мэрией краевой столицы.

После салюта на 9 Мая в Хабаровске горожане смогут уехать на автобусах №№ 1Л, 1С, 8, 21, 23, 26, 29К, 29П, 52, 58, 73, 83П, 85. Также будут работать трамваи и троллейбусы №1. Общественный транспорт в Хабаровске 9 мая будет ходить до 23:30 часов.

Транспорт будет распределен по точкам:

- в районе Комсомольской площади - автобусы №№ 14, 19, 82, троллейбус № 1;

- на остановке «Улица Серышева» - автобус № 8;

- на остановке «Улица Калинина» - автобус № 10;

- на остановке «Дальневосточный медицинский университет» - автобус № 21;

- на остановке «Управление ДВЖД» - автобус № 23;

- на остановке «Уссурийский бульвар» - автобус № 25;

- на остановке «Краевая научная библиотека» - автобус № 34;

- на остановке «Речной вокзал» - автобусы №№ 33, 56;

- на остановке «Школа № 43» - автобусы №№ 17, 49;

- на остановке «Академия физической культуры» (в направлении Северного и Южного микрорайонов) - автобус № 71.

Информацию об общественном транспорте 9 мая в Хабаровске можно уточнить у диспетчера Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра по телефону: 45-00-56.

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