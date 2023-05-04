Дополнительные рейсы из Хабаровска в Охотск состоятся 7 мая Фото: ХабАвиа
«Хабаровские авиалинии» решили запустить дополнительные рейсы из Хабаровска в Охотск и обратно. По сообщению авиакомпании, они состоятся в предстоящее воскресенье, 7 мая.
- Билеты на рейсы 401Д и 402Д можно приобрести только в Охотске и аэропорту Хабаровска - на третьем этаже в кассе «ХабАвиа», - рассказали в авиакомпании.
О дополнительных полетах попросила администрация Охотского района, да и пассажирам не хватает билетов. Спрос на это направление сейчас высокий.
Самолет вылетает из Хабаровска в 10:40. В 12:30 приземляется в Николаевске-на-Амуре и оттуда в 13:10 следует в Охотск, где приземляется в 15:00.
Обратный рейс прямой. Вылетает из Охотска в 15:50 и в 19:20 уже высаживает пассажиров в Хабаровске.
Также 5 мая планируется грузовой рейс по доставке почты из Хабаровска в Охотск. Его заказала «Почта России», по нему полетит самолет авиакомпании Ан-26.
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