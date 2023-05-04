Около 200 километров дорог отремонтируют в Хабаровском крае в 2023 году Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается ремонт дорог. В этом году обновление ждет больше 170 километров региональных магистралей. Из них больше 100 километров и 35 мостов приведут в порядок по нацпроекту.

Сейчас в крае 1 941 километр дорог. Это девять участков федеральных трасс на 1 157 километров и семь региональных на 784 километра.

В Хабаровске ремонт пройдет на 45 участках протяженностью больше 30 километров. Самыми значимыми являются улицы Индустриальная, Октябрьская, Менделеева и Тихоокеанская.

В Хабаровском районе ремонта ждут 27 участков на 15 километров. Это дороги в селах Ильинка, Дружба, Бычиха, Сосновка, Осиновая Речка и Матвеевка.

В Комсомольске-на-Амуре обновят 41 участок протяженностью 34 километра, среди которых Хумминское шоссе, проспект Мира от улицы Дзержинского до Набережной, улица Орловская и другие.

– Наш край - один из немногих регионов страны, который приступил к реализации дорожных работ этого года еще в прошлом году. Хабаровский район завершил ремонт шести объектов общей протяженностью 3,2 километра. В Хабаровске выполнены объемы 2023 года на улице Тихоокеанской. Заключены контракты на будущие периоды, в том числе и на 2024 год, - рассказала Ирина Горбачева, министр транспорта Хабаровского края.

Капитально в этом году отремонтируют 78 километров федеральных трасс. Основные работы пройдут на А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре. Продолжаются работы на участке 139-158 километр на подъезде к Комсомольску.

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