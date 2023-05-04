Наступает лето: тепло придет в Хабаровск 5 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

По-майски тепло будет в Хабаровском крае 5 мая. Синоптики пообещали, что осадков не ожидается по всей территории региона. В Хабаровске, например, днем будет +12…+14 градусов, ночью - +2…+4 градуса Цельсия. Ветер подует с северо-востока до 11 метров в секунду.

В южных районах столбик термометра покажет ночью 3-8 градусов тепла, днем и вовсе 11-16. Ветер северо-западный, до 12 метров в секунду.

В центре региона может пройти небольшой дождь и мокрый снег, но в целом осадков не ожидается. Ночью прогнозируется -4…+7 градусов, днем – 9-17 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, подует с силой до 14 метров в секунду.

На севере пройдет небольшой снег. Ночью столбик ртутного столба покажет от -6 до +1 градуса, днем +4...+12 градусов. Ветер северо-западный, до 14 метров в секунду.

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