«Зеленый Марафон» пройдет в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске 20 мая состоится забег «Зеленый Марафон». Массовое событие пройдет на территории парка на набережной Амура.

- На марафоне профессиональным спортсменам и любителям будут предложены следующие дистанции: 420 метров – детский забег; 4,2 километра – массовый забег, а также дистанция в дисциплине «скандинавская ходьба», - рассказали в администрации Хабаровска.

Зрителям и болельщикам тоже будет, чем заняться. Для них подготовили праздничный концерт и другие развлекательные и спортивные мероприятия. Желающие смогут принять участие в экоакциях и благотворительности.

Событие посвящено сохранности лесов, площадь которых становится меньше. Все собранные на мероприятии деньги направят на высадку деревьев в городах, где проводятся забеги. В этом году в них примет участие десять тысяч человек в 600 городах страны. Это самое большое количество участников за весь период.

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