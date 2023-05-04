Лучших экспортеров выбрали в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса «Лучший экспортер года-2022». Комиссия оценила уровень экспорта и продвижения предприятий-участников.

- Самыми популярными традиционно остаются номинации в сферах промышленности и агропромышленного комплекса. По ним поступило больше всего заявок. Победителей мы отбирали по сумме экспорта за 2022 год, также учитывали международное продвижение и уровень экспортной активности. Предприятия, которые задействовали больше всего способов продвижения своей продукции, вышли на новые рынки или значительно увеличили продажи, смогли получить большее количество баллов, – рассказала Валентина Филоненко, первый замминистра экономического развития края.

Лучшими экспортерами в сфере промышленности стали ООО «ДВ Сеньхе», ООО «Тумнинский прииск», ООО «Рустранс ДВ» - первое, второе и третье места соответственно. Среди юрлиц и индивидуальных предпринимателей в этом направлении победил ООО «Торговый дом РФП». Второе место заняло ООО «Дальхимфарм», третье - ООО «Технониколь Дальний Восток». В сфере агропромышленного комплекса победили ООО «Лаунд Энерго», ООО «Востокинвест» и ООО «Ветли-Восток».

Порыв года – у ООО «Тумнинский прииск» и ООО «Сонико-Чумикан». А завод «Амурсталь» победил в номинации «Новая география».

Победителей наградят на Экспортном совете. Им вручат грамоты и сертификаты на изучение делового английского, обучение презентации, навыкам эффективных продаж и проведению переговоров.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.