Атмосферу военных лет для парада Победы создают в Хабаровске. Фото: Инга Пчелкина.

В этом году Россия отметит 78-ю годовщину Великой Победы. Организаторы парада в Хабаровске решили как можно сильнее передать атмосферу тех лет и рассказать о подвиге солдат, освободивших страну от фашизма.

В центре трибун, около памятника Владимиру Ленину, как и в прошлом году, оформят баннер с изображением Ордена Отечественной войны и фотографиями. Орден – это первая советская награда того времени, ее получали те, кто проявил стойкость и мужество, защищая Родину. Особый акцент сделают на Сталинградской и Курской битвах. Это решающие сражения, и в этом году им исполняется 80 лет. Поэтому рядом с памятником появятся баннеры, посвященные этим событиям.

Работы по установке выполнит подрядчик. Конструкция не испортит памятник, а после парада ее уберут.