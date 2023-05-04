Рост уровня воды в низовьях Амура ожидается в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

На всех реках Хабаровского края тронулся лед. В этот период может подняться уровень воды в низовьях Амура, заявили гидрологи.

Речь идет об Ульчском и Николаевском районах. Уровень воды может подняться до неблагополучных отметок, поэтому за паводковой обстановкой следят специалисты.

Интенсивность подъема в Ульчском районе составляет 15-30 сантиметров в сутки. У села Богородское ледоход начнется в ближайшие два дня, у Николаевска-на-Амуре - к середине следующей недели. Пойму реки может подтопить на 1-2 метра.

- За обстановкой на Нижнем Амуре, как и на других реках, ведется непрерывное наблюдение. Прогнозы гидрологов говорят о том, что уровни у села Тахта и Николаевска-на-Амуре могут достигнуть неблагоприятных значений. Есть вероятность подтопления приусадебных участков, линий связи и других объектов. В адрес глав направлены рекомендации, которые позволят подготовиться к возможным подъемам воды. Спасатели региона готовы в любой момент реагировать на любые нештатные ситуации, - сказал Павел Листратенко, начальник отдела предупреждения ЧС комитета по гражданской защите.

В этот период нужно не забывать о правилах безопасности и поведения у воды. Особенно важно следить за детьми. В случае происшествий - звонить на 112.

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