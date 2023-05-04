Пробег на ретроавтомобилях начался в Комсомольске-на-Амуре Фото: администрация города

В Комсомольске-на-Амуре 4 мая стартовал автопробег. Он посвящен жителям города, погибшим в годы войны. Советские автомобили милиции и пожарной охраны поехали от Мемориального комплекса. Четыре машины и два мотоцикла доедут до площади Славы в Хабаровске, где и завершится мероприятие.

- Автотехника восстановлена группой инициативных комсомольчан во главе с Александром Цыгановым. Проводить участников приехал глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Он пожелал им счастливого пути, - рассказали в администрации города.

Александр Цыганов уже не первый год воссоздает ретроавтомобили. После он совершенно бесплатно отдает их компаниям и учреждениям города. Например, отреставрированные машины находятся у здания городского ГИБДД по улице Севастопольской.

Между тем в Хабаровске запретили движение самокатов. Ограничение будет действовать до 9 мая включительно, а также в день рождения города.

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