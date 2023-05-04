Мотоциклист без прав устроил ДТП в Магаданской области Фото: ГИБДД Магадана
Серьезные травмы получил 28-летний байкер, попав в ДТП в Магаданской области. К слову, аварию устроил он сам. Она произошла 3 мая на 1580 километре федеральной дороги «Колыма».
- Мотоциклист, не имеющий водительских прав, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства «Эндуро-250», - рассказали в ГИБДД Магадана.
Мужчина получил травмы. Его пришлось доставить в больницу. Против него составили административные материалы за отсутствие прав, страховки и регистрации мотоцикла. По факту аварии проводится проверка. Полиции предстоит выяснить все подробности дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в День Победы общественный транспорт в Магадане изменит схему движения. Ездить иначе автобусы будут лишь несколько часов, до обеда. Новые маршруты опубликовала администрация города на сайте.
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