Спрос на электросамокаты в Хабаровске вырос почти в два раза

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В новом сезоне спрос на аренду электросамокатов в Хабаровске вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем передвигаться на них предпочитает не только молодежь, но и горожане постарше. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним: с началом сезона проката спрос на аренду в Хабаровске вырос по сравнению с прошлым годом на 44%.

Чаще всего ездят на самокатах хабаровчане от 17 до 25 лет (56% от общего числа), на втором месте горожане в возрасте 25-35 лет (37%), но растет и число пользователей в возрасте старше 50 лет - за год выросло на треть.

В теплый сезон жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.