Говядину сомнительного качества проверили в Хабаровске

Сомнительную говядину проверили в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Россельхознадзора проверили говядину. Мясо сомнительного качества приехало в Комсомольск-на-Амуре из Подмосковья. Его поставили в одну из больниц города. Представители медучреждения обратились в лабораторию.

- Образцы говядины были проверены по микробиологическим и органолептическим показателям. По последним, а именно по внешнему виду, цвету, запаху, консистенции, состоянию жира и мышц на разрезе лабораторную проверку мясо не прошло, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Данные о несоответствии мяса нормам передали заказчику. Он уже сам примет меры в отношении нерадивого поставщика.

Напомним, ранее в лабораторию поступило 47 проб фастфуда. К специалистам за проверкой обратились после того, как 13 человек отравились блюдами местного ресторана. Жители Хабаровска решили полакомиться сэндвичами и онигири, а в итоге попали в больницу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.