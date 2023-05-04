Говядину сомнительного качества проверили в Хабаровске

Сомнительную говядину проверили в Хабаровске
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Специалисты Россельхознадзора проверили говядину. Мясо сомнительного качества приехало в Комсомольск-на-Амуре из Подмосковья. Его поставили в одну из больниц города. Представители медучреждения обратились в лабораторию.
- Образцы говядины были проверены по микробиологическим и органолептическим показателям. По последним, а именно по внешнему виду, цвету, запаху, консистенции, состоянию жира и мышц на разрезе лабораторную проверку мясо не прошло, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».
Данные о несоответствии мяса нормам передали заказчику. Он уже сам примет меры в отношении нерадивого поставщика.
Напомним, ранее в лабораторию поступило 47 проб фастфуда. К специалистам за проверкой обратились после того, как 13 человек отравились блюдами местного ресторана. Жители Хабаровска решили полакомиться сэндвичами и онигири, а в итоге попали в больницу.
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