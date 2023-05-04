Сотрудница МЧС на обеде помогла потушить пожар в ЕАО Фото: архив МЧС ЕАО
Обеденный перерыв обернулся для Светланы Королевой, старшего инженера управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС ЕАО, спасением чужого жилья. В какой-то момент женщина заметила дым, валящий с балкона.
- Я увидела сильный дым на балконе второго этажа по улице Чапаева, 18. Женщина выкидывала горящие вещи. Хорошо, у меня с собой была бутылка с водой, я потушила пламя и спросила у гражданки, вызвала ли она пожарных и нужна ли ей помощь, - рассказала Светлана Игоревна.
Пожарные приехали на место уже через три минуты. Оказалось, что хранившиеся на балконе вещи загорелись из-за окурка, брошенного кем-то из соседей. Бычок упал не там, где планировалось. Виновника пообещали привлечь к ответственности. Пожарные говорят: хорошо, что хозяйка была дома.
За 14 лет службы в МЧС Светлана Королева обучила пожарной безопасности 1 702 ребенка, проверила 58 объектов и проинструктировала 4 925 человек.
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