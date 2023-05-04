Около 10 миллионов рублей похитили мошенники у жителей Хабаровского края
Фото: Даниил ОПАРИН
Жители Комсомольска-на-Амуре отдали около 10 миллионов рублей дистанционным мошенникам. Они попались на популярные сценарии развода преступников.
Так, 52-летней женщине кто-то позвонил и сказал, что на нее хотят взять кредит. Чтобы отменить заявку, нужно взять новый и перевести их на «безопасный» счет. Комсомольчанка оформила несколько займов и потеряла 5,9 миллиона рублей.
- В этот же отдел полиции обратилась 50-летняя местная жительница, попавшись на уловки аферистов. Она оформила кредит и перечислила 2,9 миллиона рублей на «безопасный» счет, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Этому же поверила 46-летняя женщина. Она отдала преступникам 990 тысяч рублей.
Полицейские ищут мошенников.
Ранее в Хабаровске задержали похитителя наушников. Мужчина не хотел отвечать по закону и четыре месяца находился в федеральном розыске.
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