Из-за пала травы Хабаровск заволокло дымом
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жители Хабаровска 4 мая услышали запах гари в городе. В ЕДДС пояснили: причина в пале травы на острове Кабельный.
На место уже выехали спасатели, им о пожаре сообщили около 16 часов. Они поехали туда с ранцевыми огнетушителями на квадроциклах. Добраться сразу на место специалисты не смогли: путь преградили множественные протоки.
На помощь пожарным на катере из Хабаровска выдвинулась дополнительная группа огнеборцев из села Ракитное. У них также есть ранцевые огнетушители и ветродувки.
Пока пожарные борются с огнем, специалисты Роспотребнадзора контролируют состояние воздуха.
- Исследования проводились на содержание взвешенных веществ, окисида углерода, окислов азота, диоксида серы, - сказали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Опасных веществ в воздухе они не нашли. Жители города в ведомство пока не обращались.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru