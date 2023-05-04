Из-за пала травы Хабаровск заволокло дымом Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Хабаровска 4 мая услышали запах гари в городе. В ЕДДС пояснили: причина в пале травы на острове Кабельный.

На место уже выехали спасатели, им о пожаре сообщили около 16 часов. Они поехали туда с ранцевыми огнетушителями на квадроциклах. Добраться сразу на место специалисты не смогли: путь преградили множественные протоки.

На помощь пожарным на катере из Хабаровска выдвинулась дополнительная группа огнеборцев из села Ракитное. У них также есть ранцевые огнетушители и ветродувки.

Пока пожарные борются с огнем, специалисты Роспотребнадзора контролируют состояние воздуха.

- Исследования проводились на содержание взвешенных веществ, окисида углерода, окислов азота, диоксида серы, - сказали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Опасных веществ в воздухе они не нашли. Жители города в ведомство пока не обращались.

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