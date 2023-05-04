Строительство социальных объектов проинспектировал мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, 4 мая отправился в рабочую поездку по городу. Он проверил, как идут работы на объектах, которые должны сдать к 165-летней годовщине краевой столицы.

- Посетил строящийся дом в микрорайоне «Березки». В ближайшее время 119 семей смогут справить новоселье. Управлению транспорта поручил проработать вопрос об обустройстве поблизости остановки общественного транспорта, - рассказал Сергей Кравчук.

Следующим он проверил частный детсад на улице Ким Ю Чена, 7. Администрация помогла предпринимателю получить помещение на безвозмездной основе. Уже в сентябре учреждение примет 75 детей, где они будут учить английский, китайский и русский.

Свои двери скоро откроет и 11 муниципальный зал бокса. Он будет находиться в переулке Молдавском, 7. Спортсмены считают, что это одна из лучших площадок для тренировок во всем городе.

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