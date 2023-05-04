Новый парк на месте бывшего карьера «Березовый» появится в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Новая парковая зона появится в Хабаровске. Ее оборудуют на месте бывшего карьера «Березовый». Об этом мэра попросили местные жители, и он их инициативу поддержал. Сейчас это место скопления мусора. Уже 25 лет сюда скидывают бытовые отходы. За это время с карьера вывезли почти 2,5 миллиона тонн мусора, площадь свалки превышает 13 гектаров.

- То, что полигон находился прямо в черте города, являлось фактором сильного негативного воздействия на окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, распространения неприятных запахов, захламления прилегающих территорий. Острота этой проблемы нарастала по мере развития жилой застройки в этом районе. Поэтому в 2011 году было принято решение о закрытии полигона и последующей его рекультивации, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В 2017 году завершили рекультивацию карьера. Благодаря этому снова можно использовать территорию. В итоге скоро она превратится в место отдыха и занятий спортом для жителей и гостей города.

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