За продажу морепродуктов осудят жителей Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магаданской области под суд пойдут трое мужчин. Их обвиняют в незаконном обороте морепродуктов и попытке предпринимательства без регистрации.

В полиции рассказали, что житель поселка Сокол с двумя приятелями из Магадана переоборудовали пустовавшее помещение под цех. Там они разделывали, солили и коптили палтуса, кижуча, вялили корюшку, красную икру, мясо синего краба и другие морепродукты. Деликатесы они фасовали и продавали без маркировки. Дату производства и срок годности они не указывали.

- Нелегальный бизнес обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ по Восточному Арктическому району. Сообщников задержали с поличным недалеко от аэропорта в поселке Сокол. Там они планировали сбыть деликатесы, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Во время обыска у мужчин нашли около 12 тонн готовых товаров стоимостью больше семи миллионов рублей.

Свою вину мужчины не признали, но следователи собрали достаточно доказательств. Дела направлены в суд.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.