Два ДТП с велосипедистами произошло в Хабаровске 4 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

Велосипедистам Хабаровска напоминают о правилах дорожного движения. В краевом центре 4 мая произошло две аварии с ними, в которых оба водителя двухколесного транспорта пострадали.

- Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения и будьте взаимовежливы. Пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, спешивайтесь с велосипеда, - обратились в ГИБДД Хабаровска.

О внимательности специалисты попросили и водителей. Им напомнили, что на пешеходном переходе нужно пропускать пешеходов, велосипедистов и людей с самокатами и другим транспортом.

Напомним, в Магаданской области произошло ДТП с мотоциклистом. Мужчина без прав сел за руль и не справился с управлением. Он получил серьезные травмы, и его отвезли в больницу. Несмотря на это, горе-водителю все равно придется ответить по закону: против него составили сразу несколько административных дел. Его накажут за езду без прав и другие нарушения.

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