Прокуратура заставила администрацию капитально отремонтировать дом в ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

В прокуратуру Еврейской автономной области обратилась женщина. Она пожаловалась на ужасные условия, в которых ей приходится жить.

- Заявительница проживает в муниципальной квартире по улице Юбилейная в селе Партизанское, предоставленной в 2016 году администрацией по договору социального найма. В прошлом году женщина обращалась в администрацию с просьбой провести капитальный ремонт, так как в квартире на стенах и потолках имеются трещины, местами провалены полы, а также иные повреждения конструктивных элементов. Распоряжением администрации от 20.10.2021 года и на основании заключения межведомственной комиссии жилое помещение признано пригодным для проживания, но требующим проведения капитального ремонта, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Но Жилищный кодекс говорит иначе. Согласно ему, администрация должна проводить ремонт общего имущества и капремонт всего здания. Прокуратура уже вносила представление главе поселка, но он на требование не отреагировал, и ситуация не поменялась.

Тогда прокурор подал иск в суд. Там администрацию принудили в течение полугода сделать в доме ремонт. За исполнением требования следит прокуратура.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.