Регистрация на «Большую перемену» началась в Хабаровском крае Фото: минобр Хабаровского края

Только недавно стали известны победители «Большой перемены», как уже открылась регистрация на новый поток конкурса. Об этом сообщило министерство образования Хабаровского края.

Напомним, победителей конкурса ждут масштабные призы: миллион рублей на запуск стартапа или образование, стажировки в ведущих компаниях страны, дополнительные баллы при поступлении в вуз. А 300 школьников 5-7 классов могут отправится в путешествие мечты от Санкт-Петербурга до Владивостока или в обратном направлении. Ребята исколесят всю страну на поезде.

Финалисты конкурса получат путевки в «Артек» - всего их будет больше двух тысяч штук.

Конкурс проходит по 12 направлениям, так что каждый точно найдет то, что ему по душе.

Регистрация открыта на официальном сайте мероприятия. Принять в нем участие могут не только школьники, но и студенты, а также иностранцы, педагоги и учреждения образования. Победившие организации также могут рассчитывать на денежный приз, который потом направят на свое развитие.

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