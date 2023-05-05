Бессмертный Полк на автомобилях пройдет в Хабаровске Фото: polkrf.ru

В 2023 году акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Хабаровчанам предлагают распечатать фото героев Великой Отечественной войны и приклеить его на стекло автомобиля. Изображение можно крепить как внутри салона, так и снаружи, предварительно заламинировав его. Единственное условие - фотография не должна мешать обзору водителя.

Кроме самого портрета героя, можно разместить фото орденов и медалей ветерана, историю его подвига, которую любой желающий сможет прочесть на припаркованном автомобиле.

Создать фото в стиле Дня Победы можно на сайте polkrf.ru. Сервис доступен во вкладке «Конструктор оформления фото». После загрузки фото нужно указать имя, фамилию героя и другие данные. Они автоматически появятся на сгенерированном изображении. Фото нужно скачать, распечатать и закрепить на лобовом стекле автомобиля

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