Легковой автомобиль разлетелся после столкновения с грузовиком в Хабаровском крае Фото: @dtp_khv Фото: Социальные сети

Авария произошла 4 мая недалеко от Переяславки в районе имени Лазо. Грузовик выехал на встречку, где в этот момент ехала «Тойота-Витц». Фура зацепила легковушку, из-за чего машину на полной скорости развернуло.

Малолитражка сначала вильнула боком, а потом впечаталась в дорожное ограждение. От удара обломки машины разлетелись в радиусе нескольких метров. «Тойоту» смяло, особенно пострадал перед машины и правый бок.

По предварительным данным, в аварии пострадала женщина. Ее с переломами забрали в больницу. Сотрудники МЧС и полиция остались на месте ДТП, чтобы установить обстоятельства произошедшего и устранить последствия аварии.

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