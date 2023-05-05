Хабаровский ясень Арсеньева претендует на звание «Российское дерево года» Фото: минтуризма Хабаровского края

Русский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока и военный востоковед Владимир Арсеньев в 1911 году вместе с братом посадил в Хабаровске маньчжурский ясень. Растение уже стало одним из символов города и ежегодно представляет Хабаровский край на конкурсе «Российское дерево года».

- Живой памятник находится практически в самом центре города, на пересечении Муравьева-Амурского и Шеронова. Он также внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, - рассказали в минтуризма Хабаровского края.

Конкурс «Российское дерево года» проводится ежегодно в рамках Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы». Хабаровчане и жители края смогут проголосовать за ясень Арсеньева (№51) на сайте rosdrevo.ru.

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