Прокуратура добилась компенсации для жильцов обрушившегося дома в Хабаровске Фото: Прокуратура Хабаровского края

Почти 20 хабаровчан в один момент лишились жилья после того, как в апреле 2020 года обрушилась двухэтажная сталинка на Зои Космодемьянской, 22. В доме обвалились перекрытия между этажами. К счастью, жильцы успели эвакуироваться до того, как стены начали рушиться. Ситуация действительно страшная, но мало кого удивила в тот момент. Двухэтажка считалась аварийной еще с 2016 года.

- После происшествия жильцам отказали в выплате финансовой помощи. Обследовать разрушенный дом и установить ущерб на тот момент было невозможно, так как сохранялась угроза для жизни и здоровья, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Долгое время комитет правительства края по гражданской защите не соглашался выплачивать компенсации пострадавшим жильцам, так как ведомство не получило результаты обследования дома и подтверждение факта утраты имущества. Чтобы отстоять интересы потерпевших, прокурор направил иск в суд. Он потребовал выплатить по 100 тысяч рублей каждому из 19 жильцов. Суд возложил эту обязанность на правительство Хабаровского края, после чего людям была выплачена компенсация в сумме 1,9 миллиона рублей.

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