Производство яиц поддержат субсидиями на 70 миллионов рублей в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

Птицефабрики Хабаровского края в 2023 году получат субсидии на сумму более 70 миллионов рублей. Так в регионе планируют поддержать производство яиц и сдержать рост цен. Деньги позволят компенсировать траты на закупку кормов, услуги ветеринаров и зоотехников. Субсидия будет рассчитываться по схеме: 400 рублей на тысячу куриных и 100 рублей на тысячу перепелиных яиц.

- Поддержка действует с 2017 года. Пока ежемесячный отбор на субсидию проходят два предприятия. Им уже выделено больше 10 миллионов рублей. С января по март они произвели свыше 40 миллионов яиц. В ближайшее время в строй вернется и птицефабрика Комсомольска, которая продолжит выпуск продукции, - рассказала Алена Селезнева, и. о. первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

В регионе на данный момент работают две птицефабрики - племптицезавод «Хабаровский» и «Промоптторг». Комсомольская птицефабрика постепенно возобновляет работу после вспышки птичьего гриппа в конце 2022 года. Сейчас туда уже завезено более 150 тысяч голов молодняка, в мае ожидается поставка еще 78 тысяч суточных цыплят. Первая продукция от них появится в июне, а уже в июле птицефабрика сможет подать заявку на субсидию.

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