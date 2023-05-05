Фестиваль театров кукол пройдет в Хабаровске с 5 по 8 июля Фото: Правительство Хабаровского края

Первый Межрегиональный фестиваль театров кукол ДФО пройдет уже этим летом в Хабаровске. Жители краевой столицы смогут увидеть выступления больше 30 коллективов с 5 по 8 июля. Мероприятие в 2023 году будет приурочено к Дню семьи, любви и верности.

- На нескольких площадках зрители увидят выступления 11 профессиональных и больше 20 любительских коллективов. На организацию фестиваля было выделено почти три миллиона рублей в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль планируется проводить раз в два года. У него есть все шансы стать культурным брендом региона, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Тема фестиваля в этом году - «За рамки рампы». Это значит, что спектакли будут проходить не только на сценах, но и за их пределами.

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