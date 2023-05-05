Михаил Дегтярев и Алексей Чекунков оценили мощности ТОР «Комсомольск» Фото: Антон Шевченко

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, вместе с Алексеем Чекунковым, министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, в ходе рабочей поездки побывали на территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск». Они осмотрели производственные мощности площадки «Парус».

- ТОР «Комсомольск» - одна из динамично развивающихся ТОР в ДФО, а площадка «Парус» - центр инноваций. Мы проектируем еще два корпуса под запросы производителей. Планируем закончить до конца 2023 года и приступить к строительству, - сказал Михаил Дегтярев.

Новые корпусы будут иметь общую площадь около трех тысяч квадратных метров. На их территории разместятся участники проекта по производству дверных систем самолетов SSJ-NEW, МС-21, ТУ-214, ИЛ-114. «Соседом» станет новый резидент «Байкал-Инжиниринг», который будет заниматься выпуском легкомоторных самолетов «Байкал».

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