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НовостиОбщество5 мая 2023 1:18

Выпускники смогут подать документы на поступление в вузы онлайн в Хабаровском крае

Приемная кампания стартует 20 июня
Александра ЯВИЩЕНКО
Выпускники смогут подать документы на поступление в вузы онлайн

Выпускники смогут подать документы на поступление в вузы онлайн

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Абитуриенты Хабаровского края смогут подать документы на поступление в вузы удаленно, не посещая учреждения лично. Это можно будет сделать через «Госуслуги». На платформе для этого запущен специальный сервис - «Поступление в вуз онлайн». Приемная кампания начнется 20 июня. После подачи документов в электронном виде приносить бумажные оригиналы не нужно.

- Остается и возможность подать заявления очно, по почте и через сайты вузов, например, через личный кабинет абитуриента, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

К сервису «Поступление в вуз онлайн» уже подключен 1021 вуз по всей стране. Среди них учреждения, подведомственные Минобрнауки России, организации, учрежденные федеральными и региональными органами власти, частные образовательные заведения.

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