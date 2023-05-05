Фонтаны на площади Юности заработают 9 мая в Комсомольске-на-Амуре Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске начинается сезон фонтанов, который по традиции продлится до наступления холодов. Водный комплекс на площади Юности заработает уже 9 мая. Летом фонтаны будут работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Понедельник - санитарный день.

- Фонтаны на Театральной площади включат 22 мая. Они будут работать с понедельника по пятницу с 13:00 до 23:00, а по субботам и воскресеньям с 11:00 до 23:00. Каждый месяц будут проводиться профилактические работы, - добавили в администрации Комсомольска.

Ранее сезон фонтанов начался в Хабаровске. В краевой столице водные объекты заработали 1 мая. Проработают все комплексы города вплоть до 30 сентября.

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