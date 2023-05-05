Школьник из Хабаровска может представить Россию на европейской олимпиаде по географии Фото: минобрнауки Хабаровского края

Ученик девятого класса хабаровской школы №32 Егор Калитин может стать одним из участников Международной европейской географической олимпиады. В 2023 году она пройдет в Сербии. Впервые на место в сборной России претендует школьник из Хабаровского края.

- Ученики, которые попадут в сборную, представят нашу страну на международных соревнованиях. Сейчас Егор сдает специальные тесты, проходит собеседование. Пожелаем ему удачи, - прокомментировали в минобрнауки Хабаровского края.

Ранее Егор Калитин стал победителем Всероссийской олимпиады школьников. Он рассказывал, что любит узнавать новое и быть в курсе последних новостей в области географии.

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