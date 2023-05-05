Хабаровчанка Александра Ленченкова рассказала об участии в конкурсе «Лидеры России»

Хабаровчанка Ленченкова Александра рассказала об участии в конкурсе «Лидеры России» Фото: Иван МАКЕЕВ

«Лидеры России» - флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей» и самый масштабный конкурс для управленцев. Конкурс позволяет опытным бизнесменам и молодым предпринимателям проявить себя, получить образовательный грант в миллион рублей, получить оценку и рекомендации от HR-специалистов, войти в сообщество лучших управленцев России, стать участником в программе развития кадрового управленческого резерва. Участвовать в конкурсе могут все желающие в возрасте до 55 лет и с опытом от двух лет.

Впечатлениями от участия в проекте «Лидеры России» и полученным опытом поделилась Александра Ленченкова из Хабаровского края.

- Я участвовала в 2017 году, прошла отбор и оценку, ездила на полуфинал ДФО во Владивосток. Это интересный и нестандартный опыт. Я рекомендую его получить всем, кто хочет стать руководителем. На очном этапе конкурса, когда погружаешься в атмосферу таких же лидеров, ты смотришь на себя со стороны, видишь других людей. Картинка, которая у тебя устоялась со временем на текущей должности, сильно расширяется. Когда решаешь разные ситуации, слышишь, что говорят другие люди, как они действуют, это тебя очень наполняет, расширяет. Конкурс мне дал зачисление в кадровый резерв Хабаровского края. Я смогла выбрать себе наставника в руководстве своей компании ООО «РЖД», и у меня был с ним ряд встреч. Также это стажировки в департаментах моей компании, деловые связи с коллегами из других сфер. Каждому, кто хочет расти и совершенствоваться в управленческой сфере, нужно поучаствовать в конкурсе, - рассказала Александра.

Заявки на конкурс принимаются до 14 мая. Желающим принять участие нужно зарегистрироваться на сайте. Там нужно создать личный кабинет, заполнить анкету и загрузить видеоинтервью. По итогам конкурса можно будет получить отчет с анализом биографического опыта и рекомендациями по развитию.

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