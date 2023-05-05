Золотые знаки ГТО вручили школьникам Хабаровского края Фото: минспорта Хабаровского края

Накануне празднования Дня победы в Хабаровске прошло торжественное награждение школьников золотыми знаками Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Их получили ученики из краевой столицы, Хабаровского, Вяземского и района имени Лазо. Ребята, заработавшие знаки отличия, также получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

- Комплекс ГТО развивает спорт в Хабаровском крае. Наш регион входит в число ведущих в России по реализации. Жители края имеют возможность тренироваться и выполнять нормативы на новых спортплощадках. Популярность комплексу добавляют бонусы для получивших знаки отличия, - сказал Вадим Шульга, замминистра спорта Хабаровского края.

С апреля 2023 года структура нормативов ГТО изменилась. Вместо 11 возрастных ступеней стало 18. Повысился верхний порог результатов для золотого и серебряного знаков отличия и понизился для бронзовых.

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